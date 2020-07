Орландо Блум посвятил татуировку своему погибшему псу

https://static.news.ru/photo/124f6baa-cc2a-11ea-aede-fa163e074e61_660.jpg Орландо Блум Фото: Kento Nara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Орландо Блум сделал татуировку в честь своего погибшего пса по имени Майти. Собаку нашли мёртвой через неделю после исчезновения.

Блум показал весь процесс нанесения рисунка: он набил имя питомца и изображение сердца у себя на груди. Кроме того, артист опубликовал снимок надгробия, изготовленного для Майти. На плите написано Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет»).

Майти теперь в другом мире. После семи дней поиска от рассвета до заката мы нашли его ошейник. За эту неделю я плакал больше, чем когда-либо мог себе представить, — написал актёр.

