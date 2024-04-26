Опубликован трейлер сериала «Калимба» с Бондарчуком: сюжет, когда выйдет

Фото: ОККО

Кадр из сериала «Калимба»

В Сети появился трейлер психологического триллера «Калимба», одну из ролей в котором сыграл Федор Бондарчук. Какие еще актеры приняли участие в съемках ленты, каков сюжет сериала?

О чем сериал «Калимба»

Главным героем ленты является профессор, психиатр Виктора Мещерского. Собрав в загородном доме группу из восьми людей, он рассказывает, что вместе с экспертной группой здесь будет организован социально-психологический эксперимент. По словам Мещерского, в замкнутое пространство поместят две группы людей: преступников и их жертв. Каждому участнику предстоит выработать свою позицию.

«Вор-манипулятор Елисей украл у наивной девушки Кати крупную сумму денег и ретировался в неизвестном направлении. Журналист Андрей подсел на тяжелые наркотики, а его жена и вовсе умерла от передозировки. В этой беде Андрей винит торговца наркотиками Рому. Сергея Аркадьевича пять лет назад сбила машина, после чего мужчина может передвигаться только на инвалидном кресле. Он уверен, что аварию кто-то подстроил. Однако Мещерский находит девушку Наташу, которая сидела за рулем машины. У нее проблемы с алкоголем. Знакомую девочку Тани изнасиловал педофил Нурлан. Женщина с трудом сдерживает гнев и в любой момент готова запустить в негодяя первым попавшимся под руку предметом», — говорится в описании.

На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют человека мощным разрядом тока. По словам Мещерского, эксперимент продлится не больше 15 дней. Кроме того, по зданию развешаны видеокамеры. Психиатр следит за своими подопечными круглые сутки.

Фото: ОККО Кадр из сериала «Калимба»

Важным правилом пребывания в проекте является отсутствие насилия, однако, судя по трейлеру, участники эксперимента постоянно нарушают его. Кроме того, у некоторых людей начинаются проблемы со здоровьем, однако организаторы игнорируют их просьбы о помощи.

Последующее расследование должно выявить истинные мотивы профессора, которые явно связаны не только с излечением психологических травм участников проекта. Кроме того, зрителям покажут покровителей Мещерского. Известно, что психиатр пообещал всем участникам крупные суммы денег за участие в эксперименте, а многим из них помог избежать ареста или других проблем.

Калимба — африканский ударный музыкальный инструмент класса ламеллафонов или щипковых язычковых идиофонов. На нем играет один из персонажей сериала.

Какие актеры сыграли в сериале «Калимба»

Режиссерское кресло занял Нурбек Эген. Оператором-постановщиком выступил Дмитрий Карначик, художником-постановщиком — Дмитрий Ильичев. Продюсерами проекта стали Андрей Левин и Роман Новиков.

Фото: ОККО Кадр из сериала «Калимба»

Главную роль в сериале профессора Мещерского сыграл Федор Бондарчук. В образе вора-манипулятора Елисея предстал звезда «Майора Грома» Сергей Горошко, его экранной жертвой Катей стала Алена Михайлова. Роль журналиста-наркомана Андрея исполнил Константин Плотников, а торговца запрещенными веществами Ромы — Петр Скворцов. В образе инвалида-колясочника Сергея Аркадьевича предстал Дмитрий Воробьев, преступницу, лишившую героя способности ходить, сыграла Елизавета Шакира. Мстить педофилу в исполнении Джала Ибрагимова будет Юлия Волкова.

Когда и где смотреть сериал «Калимба»

Первый эпизод сериала «Калимба» был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+. Картина удостоилась трех наград: за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специального приза от судей СМИ за лучший сериал форума.

«Онлайн-кинотеатр Okko объявляет дату премьеры нового психологического триллера „Калимба“. Сеанс начнется 16 мая только в Okko», — сообщает пресс-служба сервиса.

Всего картина состоит из восьми серий. Первые два эпизода покажут 16 мая, а остальные будут выходить раз в неделю в период с 23 мая по 27 июня.

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