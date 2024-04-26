В Сети появился трейлер психологического триллера «Калимба», одну из ролей в котором сыграл Федор Бондарчук. Какие еще актеры приняли участие в съемках ленты, каков сюжет сериала?
О чем сериал «Калимба»
Главным героем ленты является профессор, психиатр Виктора Мещерского. Собрав в загородном доме группу из восьми людей, он рассказывает, что вместе с экспертной группой здесь будет организован социально-психологический эксперимент. По словам Мещерского, в замкнутое пространство поместят две группы людей: преступников и их жертв. Каждому участнику предстоит выработать свою позицию.
«Вор-манипулятор Елисей украл у наивной девушки Кати крупную сумму денег и ретировался в неизвестном направлении. Журналист Андрей подсел на тяжелые наркотики, а его жена и вовсе умерла от передозировки. В этой беде Андрей винит торговца наркотиками Рому. Сергея Аркадьевича пять лет назад сбила машина, после чего мужчина может передвигаться только на инвалидном кресле. Он уверен, что аварию кто-то подстроил. Однако Мещерский находит девушку Наташу, которая сидела за рулем машины. У нее проблемы с алкоголем. Знакомую девочку Тани изнасиловал педофил Нурлан. Женщина с трудом сдерживает гнев и в любой момент готова запустить в негодяя первым попавшимся под руку предметом», — говорится в описании.
На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют человека мощным разрядом тока. По словам Мещерского, эксперимент продлится не больше 15 дней. Кроме того, по зданию развешаны видеокамеры. Психиатр следит за своими подопечными круглые сутки.
Важным правилом пребывания в проекте является отсутствие насилия, однако, судя по трейлеру, участники эксперимента постоянно нарушают его. Кроме того, у некоторых людей начинаются проблемы со здоровьем, однако организаторы игнорируют их просьбы о помощи.
Последующее расследование должно выявить истинные мотивы профессора, которые явно связаны не только с излечением психологических травм участников проекта. Кроме того, зрителям покажут покровителей Мещерского. Известно, что психиатр пообещал всем участникам крупные суммы денег за участие в эксперименте, а многим из них помог избежать ареста или других проблем.
Калимба — африканский ударный музыкальный инструмент класса ламеллафонов или щипковых язычковых идиофонов. На нем играет один из персонажей сериала.
Какие актеры сыграли в сериале «Калимба»
Режиссерское кресло занял Нурбек Эген. Оператором-постановщиком выступил Дмитрий Карначик, художником-постановщиком — Дмитрий Ильичев. Продюсерами проекта стали Андрей Левин и Роман Новиков.
Главную роль в сериале профессора Мещерского сыграл Федор Бондарчук. В образе вора-манипулятора Елисея предстал звезда «Майора Грома» Сергей Горошко, его экранной жертвой Катей стала Алена Михайлова. Роль журналиста-наркомана Андрея исполнил Константин Плотников, а торговца запрещенными веществами Ромы — Петр Скворцов. В образе инвалида-колясочника Сергея Аркадьевича предстал Дмитрий Воробьев, преступницу, лишившую героя способности ходить, сыграла Елизавета Шакира. Мстить педофилу в исполнении Джала Ибрагимова будет Юлия Волкова.
Когда и где смотреть сериал «Калимба»
Первый эпизод сериала «Калимба» был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+. Картина удостоилась трех наград: за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специального приза от судей СМИ за лучший сериал форума.
«Онлайн-кинотеатр Okko объявляет дату премьеры нового психологического триллера „Калимба“. Сеанс начнется 16 мая только в Okko», — сообщает пресс-служба сервиса.
Всего картина состоит из восьми серий. Первые два эпизода покажут 16 мая, а остальные будут выходить раз в неделю в период с 23 мая по 27 июня.
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