Опубликован трейлер нового сезона «Декстера»

Официальный YouTube-аккаунт американского телеканала Showtime опубликовал трейлер нового сезона сериала «Декстер». По сюжету после событий прошлых серий миновало 10 лет.

Считавшийся погибшим после урагана в Майами Декстер переехал в небольшой город в штате Нью-Йорк, где начал работать в оружейном магазине под вымышленным именем. Планируется, что в новый блок шоу войдёт 10 эпизодов. Хронометраж каждого из них составит около 60 минут. Авторы пообещали, что долгожданное продолжение «взорвёт Интернет». Премьера ожидается 7 ноября 2021 года.

Сериал «Декстер» про эксперта по брызгам крови Декстера Моргана, служащего в полиции Майами и охотящегося на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.

Накануне стриминговый сервис Hulu опубликовал на своём официальном YouTube-канале новый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с американской актрисой Николь Кидман в образе русской эмигрантки Маши. Персонаж артистки является главным в проекте.

Ранее ролик к российскому фантастическому блокбастеру «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима получил награду американской премии Golden Trailer Awards как лучший иностранный экшен-трейлер.