Опубликован первый тизер «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга

https://static.news.ru/photo/38351a9e-a7e5-11eb-b277-96000091f725_660.jpg Фото: 20th Century Studios/youtube.com

Киностудия 20th Century Studios опубликовала на YouTube первый тизер мюзикла «Вестсайдская история», съёмками которой занимается Стивен Спилберг. Премьерный показ ролика прошёл во время 93-й церемонии вручения премии «Оскар».

Мюзикл Леонарда Бернстайна рассказывает о противостоянии двух нью-йоркских банд. В группировку «Ракеты» входят потомки белых эмигрантов, в «Акулах» состоят пуэрториканцы. Энсел Элгорт сыграл Тони — бывшего члена «Ракет», который влюбляется в Марию, сестру предводителя враждебной банды. Её роль досталась Рэйчел Зеглер.

Впервые зрители увидели «Вестсайдскую историю» в 1957 году. В 1961-м была представлена киноверсия спектакля, режиссёрами которой выступили Джером Роббинс и Роберт Уайз. Картина получила десять наград на премии «Оскар», в том числе одержала победу в главной номинации «Лучший фильм».

В России премьера нового фильма Спилберга состоится 9 декабря 2021 года.

Ранее видеосервис Hulu опубликовал на YouTube тизер сериала «Девять совсем незнакомых людей», снятого по одноимённому роману Лианы Мориарти. Главная роль досталась Николь Кидман. Она сыграла роль российской эмигрантки по имени Маша.