https://static.news.ru/photo/2c80aa26-73eb-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Российская газета» объявила об открытии ХI кинофестиваля «Дубль дв@», который традиционно проводится онлайн. В 2020 году в конкурсной программе участвуют девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.

Формат мероприятия позволяет зрителям вступать в прямой диалог с кинематографистами. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме, вторые в любой момент могут отреагировать на отзывы, сообщает издание.

Программным директором фестиваля выступил обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин. В жюри вошли киновед Армен Медведев, который также стал председателем коллегии, продюсер компании «Новые люди» Наталья Мокрицкая, режиссёр Андрей Зайцев, критик и радиоведущая Ирина Петровская. Оценивать короткометражные фильмы будут студенты ВГИК им. Герасимова.

Как писал NEWS.ru, театральная премия и фестиваль «Золотая маска» покажет спектакли в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.