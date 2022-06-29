«Она мужик что ли?»: звезда «Сватов» Кравченко об отношениях с Артемьевой Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о тяжелых отношениях с актрисой Артемьевой

Фото: kinopisk.ru

Татьяна Кравченко

Российская актриса театра и кино Татьяна Кравченко рассказала о непростых взаимоотношениях с коллегой по сериалу «Сваты» Людмилой Артемьевой. Артистка отметила, что так и не смогла с ней подружиться и очень боится «наговорить ей лишнего», передает Teleprogramma.pro.

Ну не сложились у меня отношения с Артемьевой. Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги. Ой, лишнего бы не наговорить! Мне журналисты позвонили на мой день рождения и давай пытать: «А как у вас отношения с партнершей Артемьевой?» Она мужик, что ли? Какие отношения? — воскликнула Кравченко.

Несмотря на это, она заявила, что к другим партнерам никакого негатива не испытывает, а свою героиню Валентину Будько и вовсе обожает.

Ну,люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! Но вас же интересует не сюжет сериала, а то, что за кадром. А за кадром замечательные мои партнеры. Любимые партнеры, — заявила она.

Ранее актриса «Сватов» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съемочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать ее страну в конфликте. Один из режиссеров сериала, актер театра и кино Эдуард Радзюкевич назвал поступок актрисы дешевым пиаром.