Оливия Уайлд снимет блокбастер о Женщине-пауке

Женщина-паук стала героем Marvel в конце 1970-х годов. Костюм супергероини примеряли разные персонажи, но самой известной из них стала именно первая Женищина-паук, Джессика Дрю.
По сюжету героиня в детстве тяжело заболела в результате облучения ураном, и её отец ввёл ей экспериментальную формулу, основанную на крови паука, чтобы спасти её.
В феврале стало известно, что Оливия Уайлд выступит режиссёром биографического фильма о гимнастке Керри Страг, ставшей олимпийской чемпионкой. Картину выпустят Riverstone Pictures и Pulse Films, писал NEWS.ru.