Оливия Уайлд снимет блокбастер о Женщине-пауке

https://static.news.ru/photo/95ddaab4-e2b8-11ea-93f6-fa163e074e61_660.jpg Оливия Уайлд Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская актриса Оливия Уайлд планирует разработать и снять фильм о Женщине-пауке вселенной Marvel. Производством занимается компания Sony.

Картина пока что не получила названия, сообщает Deadline. Сценарий напишет Кэти Сиберман, которая раньше работала с Уайлд над её режиссёрским дебютом — комедией «Образование».

Женщина-паук стала героем Marvel в конце 1970-х годов. Костюм супергероини примеряли разные персонажи, но самой известной из них стала именно первая Женищина-паук, Джессика Дрю.

По сюжету героиня в детстве тяжело заболела в результате облучения ураном, и её отец ввёл ей экспериментальную формулу, основанную на крови паука, чтобы спасти её.

В феврале стало известно, что Оливия Уайлд выступит режиссёром биографического фильма о гимнастке Керри Страг, ставшей олимпийской чемпионкой. Картину выпустят Riverstone Pictures и Pulse Films, писал NEWS.ru.