https://static.news.ru/photo/6f32efb6-3037-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Оливия Колман Фото: HFPA/AdMedia/Global Look Press

Британская актриса Оливия Колман взяла «Золотой глобус» за роль в сериале «Корона». Премия ей вручена в ходе презентации 77-й церемонии, учреждённой Ассоциацией иностранной прессы.

Кроме Колман в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» были представлены Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Николь Кидман («Большая маленькая ложь») и Джоди Комер («Убивая Еву»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполнившая роль королевы Анны в ленте «Фаворитка» и получившая за неё «Оскар» Оливия Колман удостоена почётного ордена Британской империи. Список персон, которым будет вручена награда, опубликован на сайте правительства Великобритании. Титул командора ордена Колман получает с формулировкой «За вклад в драматургию».