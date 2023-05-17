Известный российский актер станет советником губернатора Актер Чадов станет советником губернатора Пермского края

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актер и режиссер Алексей Чадов

Российский актер и режиссер Алексей Чадов рассказал, что займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что будет курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе.

Настала пора важных новостей! Спешу сообщить, что принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края. <...> Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий, — написал Чадов.

Широкую популярность Чадову принесли роли в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также съемки в блокбастере «9 рота».

Ранее актер Данила Козловский сообщил, что решил уйти в отпуск до конца года. По его словам, решение было принято «по личным обстоятельствам». Козловский объявил о творческой паузе после того, как стало известно об очередной отмене спектаклей с его участием, которые должны были пройти в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга.

В начале апреля Генпрокуратуру РФ попросили проверить актера на предмет дискредитации армии. Автор обращения Виталий Бородин заявил, что в одном из постов в соцсети Козловский осуждал проведение спецоперации.