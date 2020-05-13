Один из авторов «Черепашек-ниндзя» поработает над российским мультфильмом

https://static.news.ru/photo/2fa19d08-94f9-11ea-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Дракоша Тоша» Фото: Дракоша Тоша/youtube.com

Немецкий сценарист Майкл Маурер напишет сценарий для третьего сезона российского мультфильма «Дракоша Тоша». Автор известен по своей работе над проектами «Черепашки-ниндзя», «Чёрный Плащ» и «Приключения мишек Гамми».

Премьера мультфильма запланирована на осень 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Той Рой Медиа».

Маурер разработает сценарий для третьего сезона «Дракоши Тоши» по рассказам знаменитого писателя и автора идеи мультфильма Олега Роя. Старт новых серий намечен на осень 2020 года, — говорится в сообщении.

Детский мультфильм «Дракоша Тоша» рассказывает о малышах-пандах, которые живут в домике посреди леса и познают окружающий мир. Они дружат с Тошей и драконом-роботом Дусей, которые воспитывают героев.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джош Транк, известный как создатель фильма «Фантастическая четвёрка», напишет сценарий к картине «Рузвельт», которую снимет Мартин Скорсезе.