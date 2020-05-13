Один из авторов «Черепашек-ниндзя» поработает над российским мультфильмом

Немецкий сценарист Майкл Маурер напишет сценарий для третьего сезона российского мультфильма «Дракоша Тоша». Автор известен по своей работе над проектами «Черепашки-ниндзя», «Чёрный Плащ» и «Приключения мишек Гамми».
Премьера мультфильма запланирована на осень 2020 года,
Маурер разработает сценарий для третьего сезона «Дракоши Тоши» по рассказам знаменитого писателя и автора идеи мультфильма Олега Роя. Старт новых серий намечен на осень 2020 года, — говорится в сообщении.
Детский мультфильм «Дракоша Тоша» рассказывает о малышах-пандах, которые живут в домике посреди леса и познают окружающий мир. Они дружат с Тошей и драконом-роботом Дусей, которые воспитывают героев.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джош Транк, известный как создатель фильма «Фантастическая четвёрка», напишет сценарий к картине «Рузвельт», которую снимет Мартин Скорсезе.
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