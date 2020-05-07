Режиссёр «Фантастической четвёрки» напишет сценарий для фильма «Рузвельт»

https://static.news.ru/photo/07b9671e-9065-11ea-b46d-fa163e074e61_660.jpg Джош Транк Фото: Gage Skidmore/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Американский режиссёр Джош Транк, известный как создатель фильма «Фантастическая четвёрка», напишет сценарий к картине «Рузвельт», которую снимет Мартин Скорсезе.

Будущий фильм расскажет о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта, сообщает Collider. Его роль исполнит американец Леонардо Ди Каприо.

Информация о начале работы над проектом появилась ещё в 2017 году. Изначально написание сценария поручили актёру Скотту Блуму, однако с тех пор никаких новостей о работе над лентой не было.

Ранее Леонардо Ди Каприо подтвердил, что работает с коллегой Робертом Де Ниро и режиссёром Мартином Скорсезе над фильмом «Убийца лунного цветка». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть, писал NEWS.ru.