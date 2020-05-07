Режиссёр «Фантастической четвёрки» напишет сценарий для фильма «Рузвельт»

Американский режиссёр Джош Транк, известный как создатель фильма «Фантастическая четвёрка», напишет сценарий к картине «Рузвельт», которую снимет Мартин Скорсезе.
Будущий фильм расскажет о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта,
Информация о начале работы над проектом появилась ещё в 2017 году. Изначально написание сценария поручили актёру Скотту Блуму, однако с тех пор никаких новостей о работе над лентой не было.
Ранее Леонардо Ди Каприо подтвердил, что работает с коллегой Робертом Де Ниро и режиссёром Мартином Скорсезе над фильмом «Убийца лунного цветка». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть, писал NEWS.ru.
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