Опубликован трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе»

Американский стрим-сервис НВО Мах выложил в Сеть официальный трейлер продолжения легендарного сериала «Секс в большом городе». Сюжет фильма под названием «И просто так» опубликован на одном из каналов онлайн-кинотеатра. Премьера состоится 9 декабря 2021 года.

Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, что с настоящими друзьями можно горы свернуть. Что дальше — неизвестно, ведь мы все на разных этапах жизни, — доносится из трейлера голос Кэрри Брэдшоу.

В новом сезоне зрители вновь встретятся с полюбившимися персонажами Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) и Мистером Бигом (Крис Нот), которые продолжат романтические отношения, несмотря на заявленный ранее развод, а также познакомятся с новыми персонажами. В России прокат фильма осуществляет Амедиатека.

Ранее сообщалось о том, каким именно будет сюжет культового сериала «Секс в большом городе». Главная пара прогремевшей на весь мир кинокартины — Кэрри Брэдшоу и мистер Бига — разводится. Стоит также отметить, что в знаменитом сериале актрисы каждую серию меняли наряды. Образы никогда не повторялись.