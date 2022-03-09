«Нужно оправдать»: актриса Маркелова назвала главный страх в жизни

Актриса Лика Маркелова призналась изданию argumenti.ru, что больше всего боится не оправдать доверие коллег. Оказаться «разоблачённой», недостойной роли — её главный страх.

Самый сильный страх — страх разоблачения. Когда тебя утвердили на главную роль, пошили костюмы, сделали причёску, загримировали, свет поставили. Сто человек на тебя работали. И тебе сейчас нужно оправдать «высокое доверие». И ты боишься в этот момент быть разоблачённым, не соответствовать, так сказать. Когда тебе в глаза скажут — мы ошиблись! Вот это самый главный мой страх, — сказала Маркелова.

Кроме того, она рассказала, что боится находиться под крышами с тех пор, как в детстве с девятого этажа почти под ноги грохнулась банка с огурцами. Теперь Маркелова отходит от высоких зданий.

Актриса родилась в Ангарске, а училась в Театральном институте им. Щукина. Она играла в таких фильмах и сериалах, как «Двойная ложь», «Детектив на миллион», «Долгий свет маяка». Сейчас заканчиваются съёмки сериала «Смерть манекенщицы», в котором у Маркеловой главная роль.

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