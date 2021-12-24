Актриса Мон Сор рассказала, как справлялась со страхом перед Бондарчуком

В первый съёмочный день сериала «Псих» актриса Ксения Мон Сор так боялась встречи с режиссёром Фёдором Бондарчуком, что успокаивала себя большим количеством какао, сообщает издание argumenti.ru. По словам актрисы, известной по ролям в сериалах «Скорая помощь» и «Воронины», это единственный напиток, который ей помогает в стрессовых ситуациях.

Я так боялась! Но когда зашла в кадр, поняла, что Бондарчук — мой режиссёр. Фёдор Сергеевич большой мастер, художник, он поправляет какими-то штрихами, но никак не меняет актёрскую органику, он чувствует актёра. На съёмках у него между актёром и режиссёром выстраиваются доверительные отношения. Не каждый режиссёр на такое пойдёт. Моим партнёром был Константин Богомолов. Я и его поначалу боялась. Думала, что он — несколько надменный, вальяжный. Но оказался простым и искренним человеком. Я бы хотела снова с ним поработать, — рассказала Мон Сор.

Она призналась, что вообще застенчивая и постоянно в себе сомневается, но, к примеру, боязнь врачей исчезла после съёмок в сериале «Скорая помощь», а страх перед лошадьми — когда Ксения занялась конным спортом.

Мон Сор также вспомнила о трудностях на съёмках и назвала напряжённой работу над фильмом «Коридор бессмертия», где приходилось по восемь часов бегать на морозе за поездом.

После съёмок, когда ехала из Питера, вся тряслась. Стресс! — сказала актриса.

Ранее актриса Зоя Мансурова рассказала, что однажды во время съёмок в мороз прошлась по заснеженным железнодорожным путям босая и раздетая. Артистка сомневается в том, что может повторить это снова. Но тогда, во время работы над сериалом «Синичка», она не думала о последствиях.