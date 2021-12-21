Актриса Мансурова рассказала об экстремальных случаях на съёмках

Актриса Зоя Мансурова, сыгравшая в таких сериалах, как «Пищеблок» и «Анатомия убийства», заявила изданию argumenti.ru, что однажды во время съёмок в мороз прошлась по заснеженным железнодорожным путям босая и раздетая. Артистка сомневается в том, что может повторить это снова. Но тогда, во время работы над сериалом «Синичка», она не думала о последствиях для своего здоровья.

Ещё была экстремальная ситуация в сериале «Синичка». Мне пришлось идти в мороз по заснеженным железнодорожным путям босой и совершенно раздетой. Не знаю, смогла бы я повторить это сейчас, но тогда очень хотелось сниматься и о последствиях я не задумывалась, — отметила она.

По словам актрисы, прыгать с крыши ей не приходилось, это всегда делает каскадёр. Актёру прыгнуть стопроцентно не дадут, так как должна быть серьёзная подготовка. На съёмках «Капкана для монстра» Мансуровой пришлось ездить на скутере, чего она не умела.

Меня успокоили, сказав, что будут каскадёры. Но в игровых сценах мне всё равно пришлось поездить. И в мой первый съёмочный день, чтобы не подвести группу и не сорвать съёмочный процесс, мне пришлось за полчаса до начала работы обучаться азам вождения скутера. В первой же сцене я успешно проехала, потом ещё потренировалась. И к концу съёмочного дня каталась уже достаточно хорошо, — сказала Мансурова.

Она добавила, что сначала от волнения перепутала газ с тормозом и свалила калитку.

Ранее глава Гильдии каскадёров Александр Иншаков раскритиковал певицу Полину Гагарину, заявившую, что она сама исполнила трюк в новом клипе на песню «Вчера». По его словам, артистам запрещено выполнять сложные акробатические трюки, так как это «чревато серьёзными последствиями».