НТВ: Прилучный устроил потасовку в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Прилучный

Павел Прилучный оказался в центре скандала, устроив потасовку в центре Москвы. Происшествие с актером засняли журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Конфликт начался, когда Прилучный со своей супругой Зепюр вышли из кинотеатра «Октябрь» на Арбате. Актер увидел, что его дорогую иномарку заблокировал таксист, но вместо того, чтобы попросить его отъехать, артист начал кричать на водителя.

Свидетелями некрасивой сцены стали тележурналисты канала НТВ и прохожие. Увидев, что его снимают на камеру, Прилучный обозлился еще больше и уже накинулся на сотрудников телеканала. Актер кричал: «Засуньте себе в ж*** свою камеру!», супруга пыталась угомонить его

Актер начал хватать оператора за грудки, тот опустил камеру, но на записи слышно, как актер распускает руки и угрожает. На разъяренного Прилучного начали обращать внимание прохожие, и только тогда «мажор» отступил, — рассказали позже репортеры.

Зепюр все это время пыталась уладить ситуацию, даже в момент, когда ее муж вопрошал «Ты понимаешь, с кем ты вообще разговариваешь?», она предложила удалить видео с камеры.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный является потерпевшим по уголовному делу об избиении в ночном клубе Калининграда в 2020 году. Однако на судебно заседании он заявил, что во время инцидента был трезв, а также не знает причины нападения на него. Артист добавил, что при избиении получил четыре перелома черепа.