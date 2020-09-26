Новый «Борат» получил длинное название

Создатели фильма Борат раскрыли имя новой части картины. Проект назвали Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Предыдущий полнометражный фильм о приключениях казахстанского журналиста Бората Сагдиева вышел в 2006 году и назывался «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана»,
Коэн снял ленту тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам. Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком.
Ранее NEWS.ru писал, что в августе артиста заметили на съёмках в образе Бората Сагдиева. Он участвовал в сцене, где едет по одной из улиц Лос-Анджелеса.
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