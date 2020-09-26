Новый «Борат» получил длинное название

https://static.news.ru/photo/751350cc-017b-11eb-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Создатели фильма Борат раскрыли имя новой части картины. Проект назвали Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).

Предыдущий полнометражный фильм о приключениях казахстанского журналиста Бората Сагдиева вышел в 2006 году и назывался «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана», сообщает Collider. В новой картине главную роль снова исполнит британец Саша Барон Коэн.

Коэн снял ленту тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам. Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком.

Ранее NEWS.ru писал, что в августе артиста заметили на съёмках в образе Бората Сагдиева. Он участвовал в сцене, где едет по одной из улиц Лос-Анджелеса.