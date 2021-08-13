Николаса Кейджа в новом фильме заставили бегать с бомбой между ног

Опубликован трейлер нового боевика режиссёра Сиона Соно «Узники страны призраков». Главную роль сыграл американский актёр Николас Кейдж. Его персонажа заставили бегать и сражаться с бомбой между ног — взрывчатку прикрепили к передней части штанов. Ролик доступен на YouTube-канале RLJE Films.

Артист перевоплотился в грабителя банков по прозвищу Герой. За свои злодеяния он угодил в тюрьму, но в один момент к нему за помощью обратился богатый и влиятельный военный по кличке Губернатор. Он просит Героя спасти его приёмную внучку за пять дней. Для того чтобы авантюрист не сбежал и выполнил условия сделки, к его кожаному костюму прикрепили бомбы. Если преступник справится с заданием — его оправдают и даруют свободу, если нет — подорвут.

В фильме также приняли участие Билл Моусли («Дом 1000 трупов»), София Бутелла («Взрывная блондинка», «Мумия»), Ник Кассаветис («Дневник памяти»), Эд Скрейн («Перевозчик: Наследие») и другие.

Ранее на официальном YouTube-канале Central Partnership вышел трейлер эротического триллера «Соври мне правду» с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой в главных ролях. Режиссёром картины выступила Ольга Акатьева. Сюжет картины рассказывает историю отношений влюблённой пары, которая решает уехать подальше от шумных городов и уединиться вдали от цивилизации.