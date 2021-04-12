Netflix впервые заказал у продюсеров из РФ производство сериалов

https://static.news.ru/photo/64683016-9ba0-11eb-a44b-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров.

Запланированы съёмки «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Производством сериала займётся студия 1-2-3 Production, которая входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Версия шоу будет современной.

Ещё одним проектом станет драма по сценарию Михаила Шприца («Оптимисты»). Её действие происходит в 90-х годах. Режиссёром сериала станет Дарья Жук («Содержанки», «Хрусталь»), а производством займётся кинокомпаний «Русское», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Рассматривается производство сериала студии «Водород». Проект может срежиссировать Эдуард Оганесян («Чики»). Ведутся переговоры с компаниями продюсеров Александра Цекало, Влада Ряшина, а также с режиссёром Климом Шипенко.

Как писал NEWS.ru, Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы «Терминатор». Сюжет проекта держится в секрете. Известно, что шоу доверят производить компании Skydance, которая занималась последними двумя картинами про знаменитого киборга. За мультипликацию будут отвечать специалисты японской студии Production I.G.