Netflix создал раздел кино о проблеме расизма

В коллекцию вошли 45 документальных и игровых картин, затрагивающих проблемы социальной несправедливости на почве расизма. Среди фильмов «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Тринадцатая» и «Когда они нас увидят» Авы ДюВерней, «Оранжевый — хит сезона», «Лунный свет» и «Ферма „Мадбаунд“».

О создании каталога онлайн кинотеатр сообщил в Twitter. Раздел стал доступен с 11 июня.