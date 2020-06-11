Netflix создал раздел кино о проблеме расизма

https://static.news.ru/photo/51293a7a-abd9-11ea-8f44-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Пятеро одной крови» Спайка Ли Фото: imdb.com

Стриминговый сервис Netflix создал каталог фильмов и сериалов, рассказывающий о проблеме расизма. Таким образом платформа решила поддержать движение Black Live Matter на волне протестов в США, которые начались в конце мая, после того как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

В коллекцию вошли 45 документальных и игровых картин, затрагивающих проблемы социальной несправедливости на почве расизма. Среди фильмов «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Тринадцатая» и «Когда они нас увидят» Авы ДюВерней, «Оранжевый — хит сезона», «Лунный свет» и «Ферма „Мадбаунд“».

О создании каталога онлайн кинотеатр сообщил в Twitter. Раздел стал доступен с 11 июня.

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020

Мы понимаем, что движение к реальным, полезным изменениям займет время, поэтому начинаем с выведения на первый план сильных и сложных историй об афроамериканском опыте, — говорится в сообщении.

Ранее стриминговый сервис HBO Max принял решение временно убрать из каталога фильм «Унесённые ветром» из-за содержащихся в нём «противоречивых тем» о расовых различиях. Картину неоднократно подвергали критике из-за сцен, связанных с рабством, и того, как они преподносятся в фильме зрителю, писал NEWS.ru.