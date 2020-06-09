Netflix получил права на товарный знак «Космические войска» раньше Трампа

https://static.news.ru/photo/d3454ec4-aa2e-11ea-95f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix получил права на использование товарного знака «Космические войска» в Европе, Австралии, Мексике. Президент США Дональд Трамп так же назвал новое военное подразделение, из-за чего возник спор.

У американских ВВС есть соответствующая отложенная заявка, но решение о регистрации пока не принято, сообщает The Hollywood Reporter. Онлайн-платформа начала подавать заявки на регистрацию товарного знака Space Force уже в январе 2019 года, а государственная организация была создана только в конце того же года.

Отмечается, что Трамп пока не предпринимает попыток оспорить товарный знак. Собеседник издания из ВВС США заявил, что в структуре ничего о конфликте не слышали.

Мы желаем Netflix и продюсерам шоу всего наилучшего в их креативном отображении нашей новой военной силы, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, российский артист Алексей Воробьёв снялся в сериале «Космические войска», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.