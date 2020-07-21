Netflix назвал десять своих самых популярных оригинальных сериалов

https://static.news.ru/photo/45d204a4-cb5f-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис опубликовал рейтинг самых популярных сериалов, созданных на деньги самой платформы. Первое место занял «Ведьмак», основанный на одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского.

При подсчёте аудитории платформа использовала систему, по которой просмотр засчитывается, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты, передаёт Medium. Первый сезон «Ведьмака» посмотрели 76 млн зрителей.

Второе место занял четвёртый сезон «Бумажного дома» с результатом в 65 млн воспроизведений. Тройку лидеров замыкает «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», который собрал 64 млн просмотров.

Также в топ-10 вошли второй сезон проекта «Ты», первые сезоны шоу «Испытания соблазном», «Я никогда не...», «Космических войск», «Пол — это лава», «Воспитывая Диона», «Слепая любовь». Кроме того, в рейтинг попали третьи сезоны «Короны» и «Озарка».

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, созданных при финансировании платформы. Первое место занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом, писал NEWS.ru.