Netflix может завершить сериал «Очень странные дела» полнометражным фильмом

Стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность снять полнометражный фильм, которым будет завершена история сериала «Очень странные дела».

Продюсеры решили не продлевать сериал, осознавая, что актёры, исполняющие главные роли в проекте, становятся старше и больше не смогут играть школьников, отмечает портал We Got This Covered. Поэтому создатели рассматривают возможность расширить историю при помощи полноценной ленты.

Выход четвёртого сезона «Очень странных дел» отложили. Производство проекта приостановлено из-за пандемии коронавируса.

В феврале платформа Netflix сообщила о том, что четвёртый сезон шоу будет последним. Он будет разбит на две части, писал NEWS.ru.