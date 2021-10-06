Netflix изменит реальный номер телефона из «Игры в кальмара»

Netflix обещал отредактировать сцены из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», в которых показали реальный частный номер телефона. Газета The Korea Times ранее рассказала, что после выхода сериала владелец номера стал получать тысячи звонков и сообщений в день.
В настоящий момент стриминг работает над этим вопросом вместе с производственной компанией Siren Pictures. Сцены, на которых изображён реальный номер телефона, будут
Пока ведётся работа, Netflix призвала зрителей сериала воздержаться от дальнейших звонков и сообщений. При этом компания ничего не говорила о возможной компенсации владельцу телефонного номера.
Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix 17 сентября. Это первый южнокорейский развлекательный контент, который возглавил общемировой рейтинг стриминга. За 10 дней «Игра»
Ранее кинокритик Василий Корецкий в беседе с NEWS.ru объяснил причину популярности «Игры в кальмара». Во-первых, в сериале заложен важный социальный посыл. А во-вторых, «Игра в кальмара» пестрит отсылками к жизни в Корее.