Netflix изменит реальный номер телефона из «Игры в кальмара»

Netflix обещал отредактировать сцены из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», в которых показали реальный частный номер телефона. Газета The Korea Times ранее рассказала, что после выхода сериала владелец номера стал получать тысячи звонков и сообщений в день.

В настоящий момент стриминг работает над этим вопросом вместе с производственной компанией Siren Pictures. Сцены, на которых изображён реальный номер телефона, будут отредактированы .

Пока ведётся работа, Netflix призвала зрителей сериала воздержаться от дальнейших звонков и сообщений. При этом компания ничего не говорила о возможной компенсации владельцу телефонного номера.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix 17 сентября. Это первый южнокорейский развлекательный контент, который возглавил общемировой рейтинг стриминга. За 10 дней «Игра» заняла первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию (ключевые для сервиса регионы). Глава Netflix Тед Сарандос подтвердил , что «Игра в кальмара» — самый просматриваемый неанглоязычный проект стриминга. Более того, у сериала есть шансы стать самым популярным в истории платформы.

Ранее кинокритик Василий Корецкий в беседе с NEWS.ru объяснил причину популярности «Игры в кальмара». Во-первых, в сериале заложен важный социальный посыл. А во-вторых, «Игра в кальмара» пестрит отсылками к жизни в Корее.