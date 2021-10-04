Кинокритик объяснил причину популярности сериала «Игра в кальмара»

Кинокритик Василий Корецкий в беседе с NEWS.ru объяснил популярность корейского сериала «Игра в кальмара», который побил рекорд англоязычных лидеров Netflix. Сериал занял лидирующие позиции в 90 странах, и это, по мнению киноэксперта, произошло не случайно. Во-первых, в сериале заложен важный социальный посыл. А во-вторых, «Игра в кальмара» пестрит отсылками к жизни в Корее.

Насколько я знаю от коллег, которые интересуются корейским контентом, там много всяких инсайдерских штук, связанных с жизнью в Корее. Игры, в которые дети в 80-х играли, их форма — это спортивная форма корейских школ. И такого там масса. И хотя обычный зритель этого может не считать, для корейцев там много национального контекста. Представьте, как мы смотрим современное кино, которое апеллирует к каким-то советским штукам, вызывающим ностальгию, — сказал кинокритик.

Что касается мирового успеха, здесь всё объясняется тематикой и знакомыми многим социальными проблемами — бедностью и отсутствием своего места в жизни. По сюжету, отчаявшиеся герои становятся участниками секретной игры на выживание. В ходе соревнований они не брезгуют применять различные методы, в том числе и убийства, ведь победитель в итоге получит огромное денежное вознаграждение.

Все отмечают социальный месседж сериала. Персонажи идут туда играть из-за неустроенности в жизни. Есть серия, где они выходят из игры, но оказавшись в обычной жизни, решают вернуться, потому что их реальность ещё страшнее, чем эта игра, — заключил Корецкий.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix 17 сентября. Это первый южнокорейский развлекательный контент, который возглавил общемировой рейтинг стриминга. За 10 дней «Игра» заняла первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию (ключевые для сервиса регионы). Глава Netflix Тед Сарандос подтвердил , что «Игра в кальмара» — самый просматриваемый неанглоязычный проект стриминга. Более того, у сериала есть шансы стать самым популярным в истории платформы.

Ранее в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония награждения главной американской премии в области телевидения «Эмми». Лучшими были признаны сериалы «Ход королевы» и «Корона», что вызвало расистский скандал.