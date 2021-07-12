Лучшие сериалы года: премия «Эмми» назвала победителей и попала в скандал

19 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония награждения главной американской премии в области телевидения «Эмми». Мероприятие прошло в рамках строгих коронавирусных ограничений — каждому номинанту разрешалось пригласить не больше четырёх человек, от которых требовалась обязательная вакцинация. Несмотря на covid-free формат, «Эмми» успела создать шум и удивить поклонников. Какие сериалы стали лучшими, кто неожиданно остался без награды и почему организаторов обвинили в расизме — в материале NEWS.ru.

«Ход королевы» — лучший мини-сериал на «Эмми»

На «Эмми» были номинированы сериалы, вышедшие на экраны с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021-го. По версии премии, лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки Бет Хармон. Только за первый месяц историю Хармон посмотрели более 62 миллионов пользователей, закрепив за сериалом место самого популярного оригинального проекта Netflix за всю историю стримингового сервиса.

Завязка сериала довольно незамысловата: маленькая девочка чудом выжила в автокатастрофе, избежав даже мелких царапин, однако потеряла мать и оказалась в приюте. Дальше она случайно знакомится с шахматами, транквилизаторами и алкоголем, и на этих трёх китах держится оставшаяся часть проекта.

Истории про спортивные достижения всегда пользуются спросом у зрителей, однако в контексте «провал, работа над собой, долгожданная победа» поклонников в развитии сюжета больше всего привлекает динамика. Спортивные истории притягивают в первую очередь борьбой, эпичной музыкой и преодолением себя. При этом после долгожданной победы, как правило, снимать дальше нечего.

Задачу авторов «Хода королевы» усложняла специфика шахматной игры, во время которой ничего эффектного обычно не происходит. Однако им удалось создать на экране и интригу, и развитие сюжета. А харизма Тейлор-Джой стала вишенкой на торте «Хода королевы». Кинокритики и даже опытные шахматисты оказались довольны реалистичностью спортивной драмы, что подтверждает и число наград сериала на «Эмми» — 11.

«Корона» о Елизавете II — лучший драматический сериал года

Столько же призов забрала и другая королева — Елизавета II (Оливия Колман) из сериала «Корона» от Netflix, который назвали «лучшим драматическим». Если считать и технические номинации, проект получил 11 наград. Исполнительницу главной роли жюри назвало лучшей драматической актрисой года.

Сериал «Корона» повествует о жизни британской королевы в разные временные промежутки: первый сезон охватывает конец 1940-х — начало 1950-х, раскрывая детали биографии молодой Елизаветы, которая выходит замуж за принца Филиппа и готовится к коронации. В третьем и четвёртом сезонах рассказывается о периоде с 1964-го по 1991 год. Учитывая неисчерпаемый интерес зрителей и кинематографистов к английской истории и жизни монархов, неудивительно, что проекты с соответствующим сюжетом продолжают плодиться: «Тюдоры», «Белая принцесса», «Виктория»... «Корону» высоко оценили критики, а на «Золотом глобусе» сериал обошёл «Игру престолов» в номинации «Лучший драматический сериал».

«Тед Лассо», неудачники года на «Эмми» и обвинения в расизме

В категории «Лучший комедийный сериал» победу одержал «Тед Лассо» от Apple TV+, обойдя «Чёрную комедию», «Кобру Кай» и «Эмили в Париже». Сериал повествует о простодушном тренере по американскому футболу Теде Лассо (Джейсон Судейкис). Он едет в Великобританию для работы в команде, играющей в европейский футбол. Состоящий из двух сезонов сериал также забрал награду за лучшего комедийного актёра (Судейкис в роли Лассо). Лучшей комедийной актрисой названа Джин Смарт за роль стендап-звезды Лас-Вегаса Деборы Вэнс в сериале «Хитрости».

В числе неудачников «Эмми» оказался «Рассказ служанки», номинированный в 21 номинации и не получивший ни одной награды. Аналогичный провал ожидал нашумевших в своё время «Бриджертонов» с 12 номинациями и одной победой, а также «Страну Лавкрафта» с 18 номинациями и двумя победами.

Премия «Эмми-2021» повторила судьбу «Оскара» в 2016-м, вызвав волну недовольства и обвинений в расизме. В числе номинантов в текущем году было 44% представителей различных этнических меньшинств, при этом победу во всех 12 категориях одержали белокожие знаменитости. Недовольные фанаты запустили в Сети кампанию под названием #EmmysSoWhite, подражая оскаровскому #OscarsSoWhite в 2016 году.