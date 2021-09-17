«Корона» завоевала «Эмми» в категории «лучший драматический сериал»

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Обладателями премии «Эмми» за лучшие женскую и мужскую роль в драматическом сериале стали Оливия Колман и Джош О'Коннор. Трансляцию 73-й церемонии вручения наград американской телеакадемии ведёт телеканал CBS.

Обе статуэтки достались актёрам за роли в сериале «Корона».

Также «Корона» победила в номинации «лучший драматический сериал года».

Это исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвящённый правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган. В основу сюжета «Короны» легли фильм Моргана «Королева» (2006) и его пьеса «Аудиенция» (2013).

Телевизионная премия «Эмми» вручается с 1946 года и считается одной из наиболее престижных за работу на телеэкране. Награды распределяют по результатам выбора 23 тысяч членов академии.

В связи с пандемией коронавируса нынешняя церемония проходит исключительно с участием вакцинированных гостей, число зрителей на площадке ограничено. Некоторые победители номинаций получают свои награды дистанционно.

Ранее стали известны обладатели премии за лучшие роли в комедийном сериале и лучшие роли в мини-сериале.