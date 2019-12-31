https://static.news.ru/photo/ba49067a-2bd7-11ea-bc05-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984» Фото: Warner Bros.

Сервис по продаже билетов из США составил список фильмов, которые ожидают поклонники больше всего.

Сообщается, что первое место в перечне досталось «Чудо-женщине: 1984» с Галь Гадот в главной роли. На втором месте расположилась «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон. Следом идут «Вечные» от студии Marvel, а также экранизация мультфильма «Мулан».

В десятку также попали «Форсаж 9», завершающая картина об агенте 007 «Не время умирать» и кинолента «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Ранее интернет-сервис «КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов 2019 года. Также лучшую киноленту определил и ВЦИОМ, писал NEWS.ru.