Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и определил лучший фильм года по мнению россиян.
Кинокартиной года стал военно-приключенческий проект режиссёра Алексея Сидорова «Т-34»,
За фильм проголосовали 6% опрошенных. Среди лидеров также «Джокер», «Ржев» и «Движение вверх», собравшие по 3%.
Лучшими актёрами, по мнению россиян, стали Александр Петров и Константин Хабенский, собравшие по 4% голосов. По 3% собрали Алиса Фрейндлих, Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов.
Любимым сериалом респондентов стал «Пёс» с коэффициентом популярности 5%. «Тайны следствия» и «След» попали на вторую позицию, собрав по 3% голосов. Третьими оказались такие шоу, как «Тест на беременность», «Полицейский с Рублёвки», «Сваты», «Екатерина» и «Кухня», получившие по 2% поддержки.
Ранее свой опрос провёл интернет-сервис «КиноПоиск», по результатам которого фильмом года, по мнению россиян, стала «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фарелли, писал NEWS.ru.
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