https://static.news.ru/photo/d826a9b8-2a3d-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Зелёная книга» Фото: greenbookfilm.com

Аналитики интернет-сервиса «КиноПоиск» составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года. Главным фильмом года стал драма Питера Фаррелли «Зелёная книга», которая получила рейтинг 8,3. Зарубежными картинами года стали также «Джокер» Тодда Филиппа (8,1) и «Мстители: Финал» от Энтони и Джо Руссо (7,6).

Главным российским фильмом 2019 года стал «Балканский рубеж» Андрея Волгина с рейтингом 7,2. Также в тройке лидеров — «Текст» Клима Шипенко (7,09) и «Завод» Юрия Быкова (7,1), — цитирует «Интерфакс» данные «КиноПоиска».

Главным анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные», главным сериалом — «Игра престолов», главным новым сериалом — «Чернобыль» от HBO. Режиссёром года стал Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»), зарубежными актёрами — Хоакин Феникс («Джокер») и Бри Ларсон («Капитан Марвел»), российскими актёрами — Александр Петров и Кристина Асмус («Текст»).

Как писал NEWS.ru, ВЦИОМ провёл опрос и определил лучший фильм года по мнению россиян. Кинокартиной года стал военно-приключенческий проект режиссёра Алексея Сидорова «Т-34». За фильм проголосовали 6% опрошенных. Среди лидеров также «Джокер», «Ржев» и «Движение вверх», собравшие по 3%. Лучшими актёрами, по мнению россиян, стали Александр Петров и Константин Хабенский, собравшие по 4% голосов. По 3% собрали Алиса Фрейндлих, Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов.