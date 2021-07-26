Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом

Создатели нового фильма «Не время умирать» о суперагенте Джеймсе Бонде опубликовали новый тизер, добавив, что премьера картины состоится в кинотеатрах, скорее всего, в октябре. Ролик кинокомпания выложила в Twitter «официального» аккаунта Бонда.

Первоначально премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года, но из-за ограничений, вызванных коронавирусом, показ пришлось отложить до 2 апреля 2021 года, а позже и вовсе до сентября.

Действие картины начинается на Ямайке: суперагент вышел на пенсию и наслаждается спокойной размеренной жизнью. Покой Бонда, которого в последний раз сыграет Дэниел Крейг, нарушает его давний коллега по сверхсекретным делам, спецагент ЦРУ Феликс Лейтер (Джеффри Райт). Он попросит Бонда о помощи. Отправившись на миссию по спасению учёного, Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, которого, предположительного, сыграет Рами Малек.

Ранее экс-Джеймс Бонд Пирс Броснан назвал имена тех, кто мог бы стать достойной заменой Дэниела Крейга на роль знаменитого спецагента.