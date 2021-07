Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом

Первоначально премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года, но из-за ограничений, вызванных коронавирусом, показ пришлось отложить до 2 апреля 2021 года, а позже и вовсе до сентября.

Bond is back. #NoTimeToDie only in cinemas October. pic.twitter.com/MMHYyBkZmW