Пирс Броснан назвал кандидатов на роль Бонда в новых фильмах

Ирландский артист Пирс Броснан — один из лучших и самых известных исполнителей роли агента 007 — в беседе с порталом People назвал имена актёров, способных заменить на экране нынешнего Джеймса Бонда — англичанина Дэниела Крейга.

По мнению Броснана, вымышленной легендой разведки Соединённого Королевства могли бы стать его британские коллеги — Идрис Эльба, Том Харди.

Дэниел был великолепен и может уйти с высоко поднятой головой, расправив плечи. Он оставил неизгладимый след в истории франшизы. <...> На ум приходит Идрис Эльба. В нём столько мощи и напряжения. Он был бы великолепен. Ещё выделил бы Тома Харди. Он умеет быть брутальным и одновременно обаятельным, как мальчишка. Вернее, они оба это могут, — отметил Броснан.

Пирс Броснан сыграл агента 007 в лентах бондианы «Золотой глаз», «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас». Картины выходили с 1995 по 2002 год. Дэниел Крейг пока тоже появился в четырёх частях франшизы. Премьера пятой запланирована на конец сентября 2021-го. Всего, начиная с 1962-го, вышло 24 ленты о приключениях английского шпиона.

Джеймса Бонда играли Шон Коннери, Пирс Броснан, Джордж Лэзенби, Тимоти Далтон и Роджер Мур. Новый фильм станет 25-й по счёту экранизацией шпионских романов писателя Яна Флеминга про Джеймса Бонда.

Ранее сообщалось, что корпорация Amazon после покупки американской компании Metro-Goldwyn-Mayer рассказала о судьбе франшизы о Джеймсе Бонде. Новые фильмы будут, а премьера по-прежнему пройдёт в кино.