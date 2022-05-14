«Наш сын взяточник». Алиса Фрейндлих подключилась к борьбе с коррупцией Вскоре после досрочного освобождения Алексея Улюкаева в России покажут комедию про нечистого на руку мэра, снятую внуком Алисы Фрейндлих

Фото Онлайн-кинотеатр KION

15 мая, спустя несколько дней после освобождения по УДО экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, отбывавшего наказание за получение взятки, на онлайн-платформе KION состоится премьера комедии «Родители строгого режима» внука народной артистки СССР Алисы Фрейндлих Никиты Владимирова. Главную роль мэра-коррупционера исполнил артист Евгений Ткачук. Его мать и отца, решивших перевоспитать нерадивого сына и запереть его в собственном доме за решётку, сыграли сама Фрейндлих и актёр и режиссёр Александр Адабашьян. Как снимали фильм и верят ли артисты, что со взятками можно бороться путём внушения, узнал NEWS.ru.

«Родители строгого режима» — вторая полнометражная работа 29-летнего внука Алисы Фрейндлих. В конце 2021 года Никита Владимиров дебютировал как режиссёр с лентой «Бабки» о неурядицах в жизни одинокой пенсионерки (её сыграла народная артистка России Ольга Волкова). Его новый фильм, перекликающийся по теме с сериалом «Домашний арест», рассказывает о мэре-взяточнике, который собрался идти на новые выборы, несмотря на дурную славу в народе.

Когда родители коррупционера убеждаются в нечистоплотности сына, им становится стыдно за него. В итоге отец и мать решают похитить облечённого властью отпрыска и в целях перевоспитания запереть в комнате на собственной даче.

Кадр из фильма «Родители строгого режима» Онлайн-кинотеатр KION

Александр Адабашьян признался NEWS.ru, что совместные съёмки с Алисой Фрейндлих — главное, что привлекло его в этом проекте. «Родители строгого режима» стали первой работой актрисы в кино за последние пять лет. Съёмки могли начаться и раньше, но все планы спутала госпитализация Алисы Бруновны в больницу в декабре 2020 года с тяжелейшим, по словам внука, ковидом. Также Адабашьян отметил оператора Сергея Астахова, снимавшего такие картины, как «Влюблён по собственному желанию», «Брат», «Брат-2», «Анна Каренина» и другие. Астахов признался, что «окунулся в советское время, когда все работали по восемь часов, переснимали и говорили о творчестве, а не о деньгах».

Комедию о мэре-коррупционере снимали в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Северной столицы. По словам Александра Адабашьяна, фильм можно считать «призывом к родителям нечистых на руку представителей власти, чтобы они взялись за своих детей». Однако в кардинальное изменение ситуации актёр не верит.

Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян Онлайн-кинотеатр KION

Сильно сомневаюсь, что наш фильм даст какой-то толчок и состоится массовый отток коррупционеров из России по причине прозрения их родителей. Не думаю, что кто-то из родителей таких детей, посмотрев наш фильм, возьмётся за голову и придёт в ужас от того, кого они воспитали. Как это случилось с нашими героями, когда мы поняли, что наш сын взяточник. Сам посыл перевоспитывать великовозрастное дитя, облечённое властью, несколько наивен, — признался актёр.

По его мнению, «окончательно искоренить коррупцию нереально, но на какое-то время затруднить жизнь взяточникам, например с помощью арестов, вполне возможно». Залогом решения проблемы артист назвал «личную гигиену» и понимание того, что «нельзя унижаться до взяток».