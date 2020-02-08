Российская певица, солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии «Оскар».
Об этом сообщили в The Walt Disney Company — компании, снявшей мультфильм «Холодное сердце 2», в русскоязычной версии которого Бутурлина озвучила королеву Эльзу. На церемонии вручения наград Американской киноакадемии россиянка вместе с другими артистками исполнит песню Into The Unknown,
Бутурлина уже подтвердила слова представителей компании. Об этом она сообщила в своём Facebook.
Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью!!! — написала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американская певица Жанель Монэ споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».
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