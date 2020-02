https://static.news.ru/photo/5e28fbe0-4a84-11ea-9678-fa163e074e61_660.jpg Анна Бутурлина Фото: AnnaButurlina.jazz/facebook.com

Российская певица, солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии «Оскар».

Об этом сообщили в The Walt Disney Company — компании, снявшей мультфильм «Холодное сердце 2», в русскоязычной версии которого Бутурлина озвучила королеву Эльзу. На церемонии вручения наград Американской киноакадемии россиянка вместе с другими артистками исполнит песню Into The Unknown, передаёт «Газета.ru».

Бутурлина уже подтвердила слова представителей компании. Об этом она сообщила в своём Facebook.

Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью!!! — написала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская певица Жанель Монэ споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».