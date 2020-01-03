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На стриминговом сервисе Netflix 4 января выходит иронический трёхсерийный хоррор «Дракула» по мотивам одноимённого романа Брэма Стокера.

Трилогию открывает первая серия «Правила зверя». Ранее фильм стартовал на телеканале BBC One.

Роль графа Дракулы исполняет датский актёр Клас Банг, получивший известность после фильма «Квадрат», удостоенного в 2017 году «Золотой пальмовой ветви» 70-го Каннского кинофестиваля, сообщает «Интерфакс».

Ранее платформа Netflix опубликовала сразу все восемь эпизодов сериала «Ведьмак». Продолжительность каждой серии в среднем составила 60 минут. Как писал NEWS.ru, телевизионная адаптация книжного цикла романов «Ведьмак» способствовала росту популярности ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота».