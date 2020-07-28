Мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в топ-5 любимых детских шоу в мире

https://static.news.ru/photo/05ea0c10-d0be-11ea-8d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Маша и Медведь/vk.com

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку самых любимых детских развлекательных брендов в мире. Об этом говорится в исследовании международной компании Kidz Global.

В опросе, который провели весной 2020 года, приняли участие 60 тысяч респондентов из 43 стран мира. В итоге анимационное шоу о Маше и медведе вошло в пятёрку лидеров в мире (для девочек до 6 лет), в Латинской Америке (мальчики и девочки до 6 лет) и в Европе (мальчики и девочки до 6 лет), передаёт РИА Новости.

Мультипликационному сериалу «Маша и медведь» в 2019 году исполнилось 10 лет. Он транслируется на 39 языках. Это пока единственный российский мультсериал, удостоенный четырёх бриллиантовых «кнопок» — наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов шоу на разных языках превышает 10 миллионов.

Как писал NEWS.ru, российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку наиболее востребованных анимационных проектов для детей во время пандемии. Он занял четвёртое место. Лидером стал мультфильм «Свинка Пеппа», вторым оказался «Спанч Боб», и тройку лидеров замыкает «Звёздные войны: Войны клонов».

Ранее «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе во время пандемии коронавируса.