«Маша и Медведь» вошёл в топ-5 популярных во время пандемии мультфильмов

https://static.news.ru/photo/e5f22e2a-9e99-11ea-a653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку наиболее востребованных анимационных проектов для детей во время пандемии. Он занял четвёртое место.

Лидером стал мультфильм «Свинка Пеппа», вторым оказался «Спанч Боб», и тройку лидеров замыкает «Звёздные войны: Войны клонов», сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международного агентства Parrot Analytics.

Анализ проводили с 1 марта по 3 мая. Популярность мультсериалов измеряли, среди прочего, с учётом онлайн-запросов детского контента в период пика режима изоляции.

Ранее «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе во время пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.