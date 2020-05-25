«Маша и Медведь» вошёл в топ-5 популярных во время пандемии мультфильмов

Российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку наиболее востребованных анимационных проектов для детей во время пандемии. Он занял четвёртое место.
Лидером стал мультфильм «Свинка Пеппа», вторым оказался «Спанч Боб», и тройку лидеров замыкает «Звёздные войны: Войны клонов»,
Анализ проводили с 1 марта по 3 мая. Популярность мультсериалов измеряли, среди прочего, с учётом онлайн-запросов детского контента в период пика режима изоляции.
Ранее «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе во время пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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