https://static.news.ru/photo/7db3c420-729a-11ea-9e55-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

О результатах исследования сообщила компания Animaccord со ссылкой на независимое исследование американского агентства Parrot Analytics, передаёт ТАСС.

Согласно данным, полученным с 11 по 23 марта, первое место занял мультсериал «Щенячий патруль», на второй строчке оказалась «Свинка Пеппа», и на третьей — «Губка Боб квадратные штаны». Востребованность проектов измерялась на основе онлайн-запросов и просмотров детского контента.

Как писал NEWS.ru, сериал «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку самых востребованных детских шоу в мире. В исследовании агентства Parrot Analytics было рассмотрено 20 тысяч шоу для детей в возрасте от 2 до 11 лет.