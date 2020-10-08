Муки грешников, русские в США и вояж пингвинов: премьеры в кино 8 октября

Русские в Америке, ведьма, убивающая мир; гномы в пекарне и драма генерала Франции де Голля. Четверг, 8 октября, — традиционный день кинопремьер. Полный обзор читайте в материале NEWS.ru.

Две российские премьеры

«Гудбай, Америка» (Россия, комедия, мелодрама, 12+)

Вечное противостояние Востока и Запада: культурного и бытового. Но в этот раз в жанре комедии. Россиянин Виктор Сергеевич едет в США в гости к дочери: но, о ужас, его внук совершенно не знает об обычных прелестях жизни мальчишки, которые знакомы каждому ребёнку в России. Армен, ещё один герой фильма, заключил фиктивный брак и хочет стать настоящим американцем. Юлия уже давно обосновалась в США, но не может найти правильно приготовленную гефилте фиш. А Игорь недавно переехал в Новый Свет сменил имя на Джейсон и хочет забыть своё русское прошлое. Можно уехать из России, но удастся ли перестать быть русским?

«Китобой» (Россия, Польша, драма, мелодрама, 16+)

История любви, которая начинается, когда главный герой знакомится с девушкой по видеосвязи. Банальная завязка приводит мужчину к главному испытанию. Он решается на отчаянный поступок: пересечь Берингов пролив ради любимой. Смогут ли холодные воды соединить два сердца?

Сразу три фильма для любителей пощекотать нервы

«Первая ведьма» (США, ужасы, 18+)

Любопытство и любовь к подглядыванию за соседями парочки Бена и Мэлори разбудили древнюю силу. Полчища тёмных сил теперь угрожают не только их городу, но и всему миру. Ещё один фильм о мистике и ведьмах.

«Кто не спрятался» (США, ужасы, триллер, 18+)

Две молодые пары поехали в отпуск и арендовали роскошную виллу. Но вот незадача: в каждой комнате стоят скрытые камеры. Все их маленькие секреты стали явью, но это лишь начало... «Большой брат» или «Паранормальные явления»?

«Погребальные байки» (США, ужасы, 16+)

Эта картина расскажет о грешниках и их наказаниях, которые они получили за свои поступки. Какие преступления становятся самыми страшными? И все ли несут за них наказания?

Человеческие истории: как изменить свою жизнь и целой страны

«Генерал де Голль» (Франция, драма, биография, 16+)

75-летие Великой Победы, фокус — Франция. Великий де Голль. Он любит свою страну, не хочет отдавать её врагу. Но кто его поддерживал в этом? Только любимая жена? Любителей исторической драмы ждёт рассказ о жизни человека, который хотел видеть Европу от Атлантики до Урала, в период Второй мировой.

«Честный вор» (США, боевик, 16+)

Бывший грабитель банка захотел стать хорошим. Но начать честную жизнь мешают копы. Спасёт ли главный герой в исполнении Лиама Нисона свою репутацию и, конечно, любимую.

«Лучшие годы» (Италия, драма, 16+)

Четыре друга: Джулио, Джеммы, Паулы и Ричарда — рассказывают историю своей жизни: 40 лет успехов и неудач, дружбы и любви. Фильм, в котором можно узнать больше об Италии и итальянцах, которые так схожи с русскими.

Мультфильмы для семейного просмотра: от немецких и корейских режиссёров

«Гномы в деле» (Германия, фэнтези, семейный, 6+)

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Но на пороге его дома появляются три гнома, которые хотят научиться печь. Тео решает прогнать незваных гостей, но, как обычно, магия спасает положение. Мультфильм от немецких режиссёров подходит для семейного просмотра.

«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ» (Корея, фэнтези, приключения 0+)

Ещё один мультфильм о приключениях необычных персонажей на этот раз от корейских режиссёров, также для семейного просмотра. Пингвин Пороро и его друзья отправляются навстречу приключениям на корабле, чтобы найти сокровища на острове.