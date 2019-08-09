https://static.news.ru/photo/a30b4452-bace-11e9-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Министерство культуры предложило установить штраф за незаконную съёмку в кинозале. Минимальные цифры — 50 тысяч рублей.

На данный момент съёмка в кинотеатрах не запрещена. Однако не разрешается приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм с целью сбыта. Такое наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или размером зарплаты осуждённого за период до 18 месяцев. Кроме этого, нарушителей могут приговорить к 480 часам исправительных работ.

Проект министерства, который предусматривает наказание в виде штрафа от 50 тысяч рублей или обязательных работ от 50 часов, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее News.ru писал, что законопроект Минкульта РФ, в котором предлагается запретить посетителям кинотеатров пронос в кинозалы своих продуктов питания и напитков, не нашёл поддержки в партии «Единая Россия».