https://static.news.ru/photo/e4268b78-bac3-11e9-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Законопроект Минкульта РФ, в котором предлагается запретить посетителям кинотеатров пронос в кинозалы своих продуктов питания и напитков, не нашёл поддержки в партии «Единая Россия».

Проект был разработан по итогам совещания представителей ведомства с кинематографистами. По словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по культуре, координатора партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» Ольги Казаковой, в случае принятия этих поправок будет существенно ограничен досуг семей с детьми и особенностями здоровья.

Каждый человек имеет право пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным. И ограничивать людей в этом неправильно, — заявила она.

По мнению Казаковой, такие изменения увеличат стоимость похода в кинотеатр. Из-за этого гораздо меньшее количество людей будут рассматривать такой вид отдыха как вполне доступный.

Мы считаем, что общественные обсуждения данного вопроса просто необходимы, и будем защищать интересы зрителей, — подытожила она.

Ранее News.ru писал, что Министерство культуры разработало поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Его положения, среди прочего, запрещают проносить зрителям свою еду и алкоголь в кинозал.