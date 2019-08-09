https://static.news.ru/photo/10d45d26-ba88-11e9-ba5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heiko Becker/imago stock&people/Global Look Press

Министерство культуры разработало поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Его положения, среди прочего, запрещают проносить зрителям свои еду и алкоголь в кинозал.

Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предписывает организаторам показа поддерживать в кинотеатре необходимый уровень безопасности и принимать связанные с этим меры. Также там идёт речь о соблюдении прав зрителей.

Однако главное новшество для кинотеатров, как пишет РБК , — возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, приобретённых вне его территории.



Сами кинотеатры уже пытались устанавливать такие правила. Однако отступали после прокурорских проверок, признававших подобные ограничения незаконными.

Ранее News.ru писал, что министр культуры России Владимир Мединский подарил копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году, режиссёру Квентину Тарантино.

