Миккельсен заменит Деппа в продолжении «Фантастических тварей»

https://static.news.ru/photo/b1c2d1c0-2f8c-11eb-88e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли серийного убийцы Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей», выход которых на экраны запланирован в 2022 году.

Таким образом, кинокомпания Warner Bros подтвердила, что снимает с роли злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда Джонни Деппа из-за его судебного иска против таблоида Sun по поводу избиения американским актёром своей бывшей супруги Эмбер Херд, пишет издание Deadline.

Последний фильм этой франшизы снимается на студии Warner Bros Studios Leavesden в предместьях Лондона. После ухода Деппа студия назначила новую дату релиза — 15 июля 2022 года, — говорится в материале.

Кроме этого, уже известно, что студия приступила к съемкам.

Как сообщал NEWS.ru, замена Деппа на Миккельсена не стала сюрпризом для фанатов серии фильмов о Гарри Поттере. Ранее СМИ уже сообщали со ссылкой на источники, что Warner Bros рассматривает именно такой вариант замены.

Напомним, Джонни Депп, исполнивший роль главного злодея в двух приквелах фильмов о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг, отказался от дальнейшего участия в съёмках после соответствующей просьбы со стороны киностудии Warner Bros. Его уход связан со скандалом вокруг судебного процесса с бывшей женой актрисой Эмбер Хёрд, которая обвинила актёра в домашнем насилии.