СМИ: Миккельсен может заменить Деппа в роли Грин-де-Вальда

https://static.news.ru/photo/564a2f76-2417-11eb-97c0-fa163e074e61_660.jpg Мадс Миккельсен Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роль Грин-де-Вальда в третьем фильме франшизы по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари» после ухода Джонни Деппа может достаться актёру Мадсу Миккельсену.

Актёр на данный момент находится на ранней стадии переговоров с киностудией Warner Bros., сообщили источники нескольких американских изданий.

Съёмки фильма, директором которого выступает Дэвид Йейтс, уже ведутся в Великобритании, по предварительным данным, фильм должен выйти в свет 12 ноября 2021 года, пишет Deadline.

Источники издания Variety подтвердили информацию о том, что Warner Bros. рассматривает кандидатуру Миккельсена на роль Грин-де-Вальда.

Зарубежные издания отмечают, что Миккельсену хорошо удаются роли злодеев, и его типаж может хорошо вписаться в концепцию фильма «Фантастические твари 3». Уроженец Дании известен по ролям Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал», Кецилия в фильме «Доктор Стрэндж» из вселенной Marvel, Галена Эрсо из фильма «Изгой-Один» по вселенной «Звёздных войн», Лё Шифра из «Казино „Рояль“» и др.

В 2012 году он получил приз Каннского фестиваля за роль в фильме «Охота» режиссёра Томаса Винтерберга.

NEWS.ru сообщал 6 ноября, что актёр Джонни Депп, исполнивший роль главного злодея в двух приквелах фильмов о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг, отказался от дальнейшего участия в съёмках после соответствующей просьбы со стороны киностудии Warner Bros. Его уход связан со скандалом вокруг судебного процесса с бывшей женой актрисой Эмбер Хёрд, которая обвинила актёра в домашнем насилии.

Зарубежные СМИ отмечают, что Депп успел сняться в одной сцене фильма перед уходом из франшизы.