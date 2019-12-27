https://static.news.ru/photo/08b85e64-28ae-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: パラマウント・ピクチャーズ（日本版/youtube.com

В японском трейлере фильма «Соник в кино» появился Малыш Соник.

Скорее всего, таким образом создатели фильма решили посоревноваться с Малышом Йодой из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

Кроме того, в Сети появилось изображение анимационного ежа, держащего в лапе цветок.

BABY SONIC IS REAL! THIS IS NOT A DRILL! #SONICMOVIE pic.twitter.com/Aga6dtQQTv — Sonic the Cosplayer (@sonic_cosplayer) December 26, 2019