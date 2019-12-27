Фото: パラマウント・ピクチャーズ（日本版/youtube.com

В японском трейлере фильма «Соник в кино» появился Малыш Соник.

Скорее всего, таким образом создатели фильма решили посоревноваться с Малышом Йодой из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

Кроме того, в Сети появилось изображение анимационного ежа, держащего в лапе цветок.

Как писал NEWS.ru ранее, создатели «Соника» перенесли премьеру фильма на три месяца после того, как поклонники персонажа обрушились с критикой на его новый облик. Позже в Сети появился трейлер с ежом в обновлённой версии.

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