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Данил Шипицин
В японском трейлере фильма «Соник в кино» появился Малыш Соник.
Скорее всего, таким образом создатели фильма решили посоревноваться с Малышом Йодой из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
Кроме того, в Сети появилось изображение анимационного ежа, держащего в лапе цветок.
BABY SONIC IS REAL! THIS IS NOT A DRILL!#SONICMOVIE pic.twitter.com/Aga6dtQQTv— Sonic the Cosplayer (@sonic_cosplayer) December 26, 2019
BABY SONIC IS REAL! THIS IS NOT A DRILL!#SONICMOVIE pic.twitter.com/Aga6dtQQTv
Как писал NEWS.ru ранее, создатели «Соника» перенесли премьеру фильма на три месяца после того, как поклонники персонажа обрушились с критикой на его новый облик. Позже в Сети появился трейлер с ежом в обновлённой версии.
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Малыш Соник появился в японском трейлере фильма