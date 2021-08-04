Куценко назвал новую дату премьеры комедии «Любовь-морковь-4»

Российский актёр Гоша Куценко рассказал, когда состоится премьера фильма «Любовь-морковь-4». Выход комедии, где вместе с Куценко сыграла Кристина Орбакайте, перенесли на четыре дня. Об этом артист сообщил в Instagram.

Всё! Окончены съёмки в «Любовь-морковь-4. Восстание машин». Пролетело на одном вздохе! Теперь монтажный период, и 8 марта ждём Вас в кино! Будем молиться, что были сняты все-все ограничения на Земле! — написал Куценко.

Изначально планировалось, что фильм выйдет 4 марта, но премьеру решили перенести. По случаю завершения съёмок группа подарила Кристине Орбакайте цветы, а Гоша Куценко угостил коллег пиццей. Начало вечеринки актёр запечатлел на видео, заретушировав себя и Орбакайте: по условиям контракта, артисты не должны показывать образы, в которых снялись в комедии, до её премьеры.

Сюжет фильма, в предыдущих сериях которого главные герои менялись телами с детьми, остаётся неизвестным. Но продюсер комедии Ренат Давлетьяров признавался: «Любовь-морковь-4» станет «самым смешным» из всех его фильмов.

Ранее Давлетьяров и Орбакайте во время работы над «Восстанием машин» сняли шуточное видео, где продюсер пригрозил «убить» актрису.