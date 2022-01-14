«Крёстный отец» выйдет в кино в обновлённом формате

К 50-летию фильма «Крёстный отец» трилогию вновь покажут в кинотеатрах, сообщает РИА Новости. Все три ленты легендарной трилогии Фрэнсиса Форда Копполы были восстановлены под руководством режиссёра и будут демонстрироваться в формате 4K Ultra HD.

В ограниченном прокате в кинотеатрах США картина должна появиться 24 февраля. Также к 22 марта вся трилогия будет перевыпущена для домашнего просмотра в разрешении 4К. В новой версии будут значительно улучшены цвет и звук.

Первая часть гангстерской трилогии Копполы вышла в 1972 году. Фильм снят по мотивам одноимённого романа Марио Пьюзо 1969 года. Картина была отмечена тремя наградами на церемонии «Оскар» — «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль» (Марлон Брандо).

Ранее стало известно, что в российский прокат вышла пятая часть серии хоррор-фильмов «Крик». Это прямое продолжение предыдущих фильмов. К своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (Сидни Прескотт), Кортни Кокс (Гейл Уэзерс), Дэвид Аркетт (Дьюи Райли), а компанию им составил каст молодых актёров. Это первый «Крик», снятый после смерти режиссера предыдущих частей Уэса Крэйвена, чьё место заняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.