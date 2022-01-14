«Крик» вернулся: новый фильм ужасов оказался смешнее и кровавее прежних

В российский прокат вышла пятая часть серии хоррор-фильмов «Крик». Хотя в названии картины нет никаких подзаголовков и цифр, она является прямым продолжением предшественников. К своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (Сидни Прескотт), Кортни Кокс (Гейл Уэзерс), Дэвид Аркетт (Дьюи Райли), а компанию им составил каст молодых актёров. Это первый «Крик», снятый после смерти режиссера предыдущих частей Уэса Крэйвена, чьё место заняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Какую ошибку допустили авторы и почему новый «Крик» всё-таки рискует стать лучшим риквелом за последние годы, разбирался NEWS.ru.
Новый «Крик» на старый лад
Крупные киностудии любят играть с чувствами фанатов, выпуская разнообразные сиквелы, риквелы и прочие перезапуски и спин-оффы культовых произведений. Чаще всего возрождение знакомых картин оказывается неудачными, как, к примеру, получилось с прошлогодними «Матрицей», «Охотниками за привидениями», «Пилой 9».
Однако с продолжением «Крика» киноделы не спешили. Последний фильм был снят 10 лет назад, после чего вышел одноимённый сериал. В названии перезапуска франшизы 2022 года авторы опустили цифру «5», тем самым сделав новый «Крик» самостоятельным произведением. Однако лента делает немало отсылов к оригинальным произведениям, даже привлекая к участию актёров прежних серий. Поэтому в картине будет достаточно фан-сервиса для поклонников как отдельно «Крика», так и мира хоррор-муви в целом.
Сюжет нового «Крика» возвращает зрителей в тихий городок Вудсборо, где возобновляются нападения спустя 25 лет после громких убийств. Очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, а те, в свою очередь, подозревают в преступлениях друг друга. В центре повествования — Сэм Карпентер (Мелисса Баррера) и её сестра Тара Карпентер (Дженна Ортега), которая и становится первой жертвой нападения. Именно из-за этого Сэм вынуждена вернуться в родной город и вычислить маньяка (или не одного?).
«Как хорошо вы знаете оригинальный фильм?»
Убийца в маске в новом «Крике» вновь играет со своей жертвой в игру, задавая ей вопрос о фильмах ужасов. «Как хорошо ты знаешь оригинальный фильм?», — спрашивает он, обращаясь также и к зрителям.
Фильм сталкивает друг с другом новое и старое поколение героев, где одни учат других правилам выживания в мире фильмов ужасов. Лента высмеивает популярные в народе скримеры, разбирая по полочкам основные слабости и клише всех хорроров: медлительность героев во время нападения и их неумение в нужный момент обернуться, заметив сзади маньяка с кухонным ножом.
И хотя такой юмор в «Крике» к месту, именно он сделал его слабее в плане ужаса. Шутки оказались слишком растянуты, не позволяя уровню напряжения вырасти до нужных хоррору пределов.
Тем не менее, лента вышла одной из самых кровавых за всю франшизу, а сцены убийств и постановка кадров, как бы садистски ни звучало, порадуют всех фанатов хоррор-муви. Сюжет до ужаса банален, но держит в напряжении до самого конца. И даже если зрителям удастся на первых же кадрах разгадать личность убийцы, интерес всё равно сохранится до самого финала.
Рейтинги «возвышенного ужаса»
На момент написания материала рейтинг «Крика» на
Фильм позиционирует себя как «возвышенный ужас», о чём говорят и персонажи ленты, показывая не только бессмысленные крики и перерезание горла, но и эмоции. Новый «Крик» получился в меру ужасным, свирепым и смешным фильмом, без стеснения раскланивающимся перед оригиналом. Будет ли у франшизы шестая часть, станет известно по итогам сборов.