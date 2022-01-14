«Крик» вернулся: новый фильм ужасов оказался смешнее и кровавее прежних

В российский прокат вышла пятая часть серии хоррор-фильмов «Крик». Хотя в названии картины нет никаких подзаголовков и цифр, она является прямым продолжением предшественников. К своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (Сидни Прескотт), Кортни Кокс (Гейл Уэзерс), Дэвид Аркетт (Дьюи Райли), а компанию им составил каст молодых актёров. Это первый «Крик», снятый после смерти режиссера предыдущих частей Уэса Крэйвена, чьё место заняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Какую ошибку допустили авторы и почему новый «Крик» всё-таки рискует стать лучшим риквелом за последние годы, разбирался NEWS.ru.

Новый «Крик» на старый лад

Крупные киностудии любят играть с чувствами фанатов, выпуская разнообразные сиквелы, риквелы и прочие перезапуски и спин-оффы культовых произведений. Чаще всего возрождение знакомых картин оказывается неудачными, как, к примеру, получилось с прошлогодними «Матрицей», «Охотниками за привидениями», «Пилой 9».

Однако с продолжением «Крика» киноделы не спешили. Последний фильм был снят 10 лет назад, после чего вышел одноимённый сериал. В названии перезапуска франшизы 2022 года авторы опустили цифру «5», тем самым сделав новый «Крик» самостоятельным произведением. Однако лента делает немало отсылов к оригинальным произведениям, даже привлекая к участию актёров прежних серий. Поэтому в картине будет достаточно фан-сервиса для поклонников как отдельно «Крика», так и мира хоррор-муви в целом.

Сюжет нового «Крика» возвращает зрителей в тихий городок Вудсборо, где возобновляются нападения спустя 25 лет после громких убийств. Очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, а те, в свою очередь, подозревают в преступлениях друг друга. В центре повествования — Сэм Карпентер (Мелисса Баррера) и её сестра Тара Карпентер (Дженна Ортега), которая и становится первой жертвой нападения. Именно из-за этого Сэм вынуждена вернуться в родной город и вычислить маньяка (или не одного?).

«Как хорошо вы знаете оригинальный фильм?»

Убийца в маске в новом «Крике» вновь играет со своей жертвой в игру, задавая ей вопрос о фильмах ужасов. «Как хорошо ты знаешь оригинальный фильм?», — спрашивает он, обращаясь также и к зрителям.

Фильм сталкивает друг с другом новое и старое поколение героев, где одни учат других правилам выживания в мире фильмов ужасов. Лента высмеивает популярные в народе скримеры, разбирая по полочкам основные слабости и клише всех хорроров: медлительность героев во время нападения и их неумение в нужный момент обернуться, заметив сзади маньяка с кухонным ножом.

И хотя такой юмор в «Крике» к месту, именно он сделал его слабее в плане ужаса. Шутки оказались слишком растянуты, не позволяя уровню напряжения вырасти до нужных хоррору пределов.

Тем не менее, лента вышла одной из самых кровавых за всю франшизу, а сцены убийств и постановка кадров, как бы садистски ни звучало, порадуют всех фанатов хоррор-муви. Сюжет до ужаса банален, но держит в напряжении до самого конца. И даже если зрителям удастся на первых же кадрах разгадать личность убийцы, интерес всё равно сохранится до самого финала.

Рейтинги «возвышенного ужаса»

На момент написания материала рейтинг «Крика» на Rotten Tomatoes — 80%, а на Metacritic — 65%. Кинокритики отмечают, что новый «Крик» сохранил форму и по успеху может сравниться с первыми двумя частями серии.

Фильм позиционирует себя как «возвышенный ужас», о чём говорят и персонажи ленты, показывая не только бессмысленные крики и перерезание горла, но и эмоции. Новый «Крик» получился в меру ужасным, свирепым и смешным фильмом, без стеснения раскланивающимся перед оригиналом. Будет ли у франшизы шестая часть, станет известно по итогам сборов.