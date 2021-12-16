Нео воскрес: каким вышел сиквел «Матрицы», перевернувшей сознание миллионов

В России вышел в прокат самый долгожданный сиквел десятилетия — «Матрица: Воскрешение». Фильм стал четвёртой частью завершившейся в 2003 году трилогии братьев Вачовски, позже ставших сёстрами. Над сиквелом Лана Вачовски работала в одиночку, её сестра Лилли от участия в проекте отказалась, так как ушла из кино. Какие ошибки совершили прокатчики, что стоит знать перед просмотром новой «Матрицы» и как Вачовски высмеяла фанатов собственной трилогии — в материале NEWS.ru.

Как трилогия «Матрицы» стала отдельной вселенной

Оригинальная трилогия Вачовски состоит из фильмов «Матрица» (1999 года), «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Две последние части вышли в течение полугода в 2003 году, и на этом история Нео (Киану Ривз) и Тринити (Керри-Энн Мосс) в мире роботов завершилась.

Сюжет строился на истории программиста Томаса Андерсона (он же Нео), который узнал, что окружающий его мир — не более чем иллюзия, или же Матрица. При этом реальным миром правят машины, поработившие человечество. Нео узнаёт, что он избранный, которому предначертано спасти Землю.

Трилогия «Матрицы» была новаторской, технологически продуманной и глубокой лентой в жанре киберпанка. Фильмы Вачовски имели узнаваемую и неповторимую атмосферу мрачности и безысходности. Минималистичные декорации антиутопии и зелёные оттенки кадра под стать компьютерным кодам сделали «Матрицу» совершенно самобытной и самостоятельной трилогией. При этом для полного погружения в мир «Матрицы» необходимо было изучить игры, комиксы и даже аниме.

Трилогия содержала эпичные сцены драк, приправленные двойными смыслами и актуальной повесткой. Фильмы не только могли развлечь зрителя экшн-сценами, но и давали пищу для размышлений. А изучать многоступенчатый мир «Матрицы» можно бесконечно.

Стоит ли смотреть «Матрицу: Воскрешение»

В новой части «Матрицы» зрители увидят Нео и Тринити, а также множество новых персонажей. «Воскрешение» наполнен фан-сервисом для преданных поклонников франшизы.

Перед походом в кино стоит готовиться к тому, что новая «Матрица» уже не та, что прежде, и это совершенно нормально. Снятое спустя годы продолжение не может походить на свой оригинал ни качественно, ни по смыслу, поскольку даже технологически подход к кинематографу за прошедшие годы изменился. «Воскрешение» — это новое кино, настолько другое и самостоятельное, что берёт на себя смелость высмеивать самого себя.

В новой части действительно много юмора, особенно в сравнении с оригинальной трилогией. Первые три фильма мрачно показывали зарю человеческой эпохи, подсвечивая актуальные проблемы. В конце 1990-х и начале 2000-х Вачовски не успевали шутить, они снимали серьёзное кино о глубоких темах. И это настроение подчёркивалось зеленоватым и слегка артхаусным визуалом.

Новая «Матрица» отличается в первую очередь цветокоррекцией. Теперь в фильме почти нет узнаваемого зелёного оттенка. Это можно объяснить развитием компьютерных технологий в мире Нео. «Воскрешение» — новый по стилистике и настроению фильм, уважительно раскланивающийся перед оригинальной трилогией.

Спойлеры и любовь, которая всех спасёт

В «Воскрешении» персонажи не только отпускают шутки по поводу предыдущих частей «Матрицы», но и местами разрушают четвёртую стену, общаясь непосредственно со зрителями. По сюжету оказывается, что «Матрица» — это всего лишь компьютерная игра, разработанная Томасом Андерсоном и ставшая популярной во всём мире. В фильме есть сцена, где Томас обсуждает со своим партнёром новую часть игры. Последний заявляет Томасу (или Киану Ривзу): «Наши боссы из Warner решили, что четвёртая часть „Мартицы“ будет, даже если ты не будешь в ней участвовать».

Так фильм сам намекает зрителям, что появление «Воскрешения» — это результат решения «больших боссов», а не творческая идея Ланы Вачовски. Атмосфера четвёртой части создаёт ощущение, что Вачовски даже не пыталась угодить студии, создавая знакомый фанатам продукт. Она взяла разработанную ею вселенную и хорошенько высмеяла все её особенности. Персонажи лишились прежней загадочности и стали карикатурными супергероями. А сам фильм повествует не о бездушных машинах, захвативших мир, а о любви, которая всех спасёт.

Меровинген против «Воскрешения» и «котятрица» Вачовски

Кроме Нео и Тринити, в фильме появляются множество других персонажей из старой трилогии. К примеру, в ленте засветится когда-то холёный Меровинген, теперь ставший бездомным. Его взбешённый герой будет проклинать «ваши спиноффы», недвусмысленно высмеивая идею съёмок продолжения культовой франшизы. Также в ленте можно будет увидеть постаревшую Ниобе и повзрослевшую Сати.

К минусам ленты можно отнести рваный стиль повествования: сцены сменяются слишком быстро и насыщены множеством персонажей. Из-за этого зрители часто могут оставаться в недоумении, хотя для мира «Матрицы» это чувство вполне нормально. Кроме того, в картине слабо поставлены экшн-сцены в сравнении с оригинальной трилогией. А когда-то могущественный Нео, владевший в совершенстве кунг-фу, на этот раз лишь останавливает руками пули и изредка дерётся с врагами.

В финале фильма Тринити заявляет, что они с Нео «получили второй шанс». Неизвестно, является ли это отсылкой к будущим частям «Матрицы». Пока студия не делала подобных заявлений, однако в случае успеха картины фанаты смогут рассчитывать на продолжение.

«Матрица» вышла в прокат лишь спустя сутки после самого ожидаемого релиза года — «Человек паук: Нет пути домой». Из-за этого шансы «Воскрешения» на успех могут резко сократиться. Такая сильная конкуренция, вполне возможно, скажется и на кассовых сборах картины.

Вопреки опасениям фанатов, в «Воскрешении» Нео совершенно не похож на другого известного киногероя Киану Ривза — Джона Уика из одноимённой франшизы. Нео — это другой персонаж, лишь внешне напоминающий Уика длинными волосами и бородой.

После титров зрителей порадует короткая сцена, где разработчики компьютерных игр, сотрудничавшие с Томасом Андерсоном, обсуждают новые проекты. Учитывая интерес пользователей к котам, один из них с воодушевлением предлагает создать «котятрицу». Что бы это значило?