Завершилось производство нового «Крика» со звездой «Друзей»

Сорежиссёр фильма ужасов «Крик» Тайлер Джиллетт заявил в своём Instagram-аккаунте, что монтаж пятой части знаменитой франшизы завершён. Такой же пост опубликовал его коллега по проекту Мэтт Беттинелли. К своим ролям вернулись звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл («Карточный домик») и Дэвид Аркетт («Гонщики»).
Они сыграли Гейл Уэзерс, Сидни Прескотт и шерифа Дьюи соответственно. Производство новой картины
Серию «Крик» создали сценарист Кевин Уильямсон и режиссёр Уэс Крэйвен. Ужастики выходили в 1996, 1997, 2000, 2011 годах. Фильмы неоднократно пародировали в комедиях «Очень страшное кино». Главный персонаж франшизы — Призрачное лицо — убийца в маске.
Ранее сообщалось, что голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена.
На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным.