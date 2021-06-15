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Завершилось производство нового «Крика» со звездой «Друзей»

11:41, 16 июня 2021
Кадр из фильма «Крик 4» Кадр из фильма «Крик 4» Фото: l90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сорежиссёр фильма ужасов «Крик» Тайлер Джиллетт заявил в своём Instagram-аккаунте, что монтаж пятой части знаменитой франшизы завершён. Такой же пост опубликовал его коллега по проекту Мэтт Беттинелли. К своим ролям вернулись звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл («Карточный домик») и Дэвид Аркетт («Гонщики»).

Они сыграли Гейл Уэзерс, Сидни Прескотт и шерифа Дьюи соответственно. Производство новой картины закончили за полгода до премьеры — 14 января 2022-го. Сюжет слэшера не раскрывается. Авторы хоррора сняли эпизоды сразу по нескольким сценариям, чтобы избежать спойлеров и утечек.

Серию «Крик» создали сценарист Кевин Уильямсон и режиссёр Уэс Крэйвен. Ужастики выходили в 1996, 1997, 2000, 2011 годах. Фильмы неоднократно пародировали в комедиях «Очень страшное кино». Главный персонаж франшизы — Призрачное лицо — убийца в маске.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена.

На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным.

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